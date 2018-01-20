В Мордовии столкнулись два грузовика

В Мордовии произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

Информация о ДТП была опубликована в паблике «Привет, сейчас, Саранск».

Происшествие произошло 20 января, около 12:30 в селе Новые Выселки. По неустановленным причинам и при невыясненных на данный момент обстоятельствах столкнулись два грузовых автомобиля.

Какой-либо информации о пострадавших в результате данного инцидента пока что не поступало.

Транспортные средства получили серьезные механические повреждения.

В настоящее время представители правоохранительных органов занимаются выяснением причин и обстоятельств происшествия.

Источник: https://vk.com/saransk_photo