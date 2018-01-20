В Мордовии осудят виновника ДТП с двумя погибшими

В Мордовии будет осужден автомобилист, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом. Информация от пресс-службы Рузаевского районного суда.

Происшествие произошло 14 сентября минувшего года на 299-м километре федеральной автомобильной дороги Р158 «Нижний Новгород-Саратов». 29-летний подсудимый, находясь за рулем автомобиля марки ГАЗ, по причине несоблюдения безопасной дистанции врезался в двигавшийся впереди автомобиль марки УАЗ. После этого второе транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с двумя машинами.

От полученных телесных повреждений два пассажира УАЗа скончались на месте инцидента.

Виновник аварии был привлечен к уголовной ответственности. В скором времени автомобилист предстанет перед судом.

Источник: http://ruzaevsky.mor.sudrf.ru