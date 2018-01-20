В Темникове в столкновении двух "легковушек" пострадал человек

В Темникове в ДТП с участием двух легковых автомобилей пострадал человек. Информация от ГИОД МЧС России по РМ.

Происшествие произошло 19 января, в 17:00 недалеко от дома №89, который расположен по адресу – улица Розы Люксембург. По неустановленным причинам и при невыясненных на данный момент обстоятельствах столкнулись два легковых автомобиля.

Был травмирован один человек. О характере телесных повреждений, полученных пострадавшим, пока что нет никакой информации.

В настоящее представители правоохранительных органов занимаются выяснением причин и обстоятельств происшествия.

Источник: http://13.mchs.gov.ru