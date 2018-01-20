В Мордовии в ДТП пострадали четыре человека

В Мордовии в результате ДТП пострадали четыре человека. Информация от ГИОД ГУ МЧС России по РМ.

Происшествие произошло 19 января на 4-м километре автомобильной дороги «Подъезд к городу Саранск от федеральной трассы М-5 «Урал». Гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки Renault Megane, по неустановленным причинам не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в стоявшую машину.

Были травмированы четыре человека. О характере телесных повреждений, полученных пострадавшими, пока что не сообщается.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением причин и обстоятельств ДТП.

Источник: http://13.mchs.gov.ru