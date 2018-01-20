Жительница Рузаевского района лишилась денег, пытаясь найти работу

В Рузаевском районе 54-летняя местная жительница лишилась денег, пытаясь устроиться на работу. Информация от ГИОД ГУ МВД России по РМ.

По версии правоохранительных органов, 54-летняя женщина опубликовала свое резюме на одном из популярных сайтов по поиску работы. В определенный момент гражданке позвонил якобы работодатель, который сообщил, что его компания испытывает острую потребность в новых кадрах. Также мошенник заявил, что готов заплатить женщине за первый месяц работы. По вышеуказанной причине преступник попросил потерпевшую назвать все свои банковские реквизиты.

Женщине выполнила требование работодателя, однако вместо обещанного трудоустройства лишилась более 9 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию.

Представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Источник: https://13.мвд.рф