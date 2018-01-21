В Зубово-Полянском районе вспыхнула баня

В Зубово-Полянском районе, в поселке Аким-Сергеевка загорелась баня. Информация от ГИОД ГУ МЧС России по РМ.
Инцидент произошел 20 января, в 14:19 по адресу – улица Алтухова. По неизвестным в настоящее время причинам воспламенилась баня, расположенная на территории частного домовладения. Огонь распространился на площади 12 квадратных метров.
Какой-либо информации о пострадавших в результате данного инцидента пока что не поступало.
В ликвидации пожара были задействованы сотрудники МЧС.
Сумма ущерба устанавливается.
На данный момент специалисты занимаются выяснением причин воспламенения бани.
Источник: http://13.mchs.gov.ru