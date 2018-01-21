В Атяшево произошел масштабный пожар

В поселке городского типа Атяшево вспыхнул частный жилой дом. Информация от ГИОД ГУ МЧС России по РМ.
Инцидент произошел 20 января, в 14:48 по адресу – улица Молодежная. По неустановленным на данный момент причинам воспламенился частный жилой дом. Постепенно огонь перекинулся на надворные постройки. Площадь возгорания составила 332 квадратных метра.
Какой-либо информации о пострадавших в результате данного инцидента не поступало.
В ликвидации возгорания были задействованы сотрудники пожарно-спасательной службы.
В настоящее время специалисты занимаются установлением причин пожара.
Источник: http://13.mchs.gov.ru