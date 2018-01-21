В Старошайговском районе воспламенилась баня

В селе Старое Шайгово загорелась баня. Информация от ГИОД ГУ МЧС России по РМ.

Инцидент произошел 20 января, в 14:50 по адресу – улица Шишканова. По неизвестным в настоящее время причинам воспламенилась баня, которая расположена на территории частного домовладения. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров.

Какой-либо информации о пострадавших в результате данного инцидента пока что не поступало.

В ликвидации возгорания были задействованы сотрудники пожарно-спасательной службы.

На данный момент специалисты занимаются установлением причин воспламенения бани.

Источник: http://13.mchs.gov.ru