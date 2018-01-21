В Чамзинском районе в "двойном" ДТП пострадал человек

В Чамзинском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек. Информация от ГИОД ГУ МЧС России по РМ.

Происшествие произошло 20 января на 45-м километре федеральной автомобильной дороги Р178 «Саранск-Ульяновск». По неустановленным причинам и при невыясненных на данный момент обстоятельствах столкнулись два автомобиля.

Был травмирован один человек. О характере телесных повреждений, полученных пострадавшим, пока что нет никакой информации.

В настоящее время представители правоохранительных органов занимаются выяснением причин и обстоятельств происшествия.

Источник: http://13.mchs.gov.ru