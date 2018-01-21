В Саранске "легковушка" вылетела в кювет

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля.
Информация о происшествии была опубликована очевидцами в паблике «Привет, сейчас, Саранск».
Происшествие произошло 21 января, около 13:30 в поселке Николаевка. Гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-2110, по неустановленным причинам не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет.
Какой-либо информации о пострадавших вследствие данного инцидента пока что не поступало.
Транспортное средство получило серьезные механические повреждения.
Представители правоохранительных органов занимаются выяснением причин и обстоятельств ДТП.
Источник: https://vk.com/saransk_photo