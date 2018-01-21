В Саранске произошло "тройное" ДТП

В Саранске произошло ДТП с участием фургона, легкового автомобиля и кроссовера.
Информация об аварии была опубликована в паблике «Привет, сейчас, Саранск».
Происшествие произошло 21 января, около 12:30 по адресу – улица Рабочая. По неустановленным причинам и при невыясненных на данный момент обстоятельствах столкнулись фургон, кроссовер и легковой автомобиль.
Какой-либо информации о пострадавших в результате данного инцидента пока что не поступало.
Транспортные средства получили незначительные механические повреждения.
В настоящее время представители правоохранительных органов занимаются выяснением причин и обстоятельств происшествия.
Источник: https://vk.com/saransk_photo