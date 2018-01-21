В Саранске "легковушка" въехала в отбойник

В Саранске легковой автомобиль врезался в отбойник.

Информация об инциденте была опубликована очевидцами в паблике «Привет, сейчас, Саранск».

Происшествие произошло в ночь на 21 января недалеко от остановки общественного транспорта «Магазин «Северный». Гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля, по неустановленным причинам врезался в отбойник.

Какой-либо информации о пострадавших в результате данного инцидента не поступало, однако известно, что на место ДТП выезжала бригада «скорой помощи».

Транспортное средство получило серьезные механические повреждения.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением причин и обстоятельств происшедшего.

Источник: https://vk.com/saransk_photo