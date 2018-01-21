В Саранске "легковушка" въехала в отбойник

В Саранске легковой автомобиль врезался в отбойник.
Информация об инциденте была опубликована очевидцами в паблике «Привет, сейчас, Саранск».
Происшествие произошло в ночь на 21 января недалеко от остановки общественного транспорта «Магазин «Северный». Гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля, по неустановленным причинам врезался в отбойник.
Какой-либо информации о пострадавших в результате данного инцидента не поступало, однако известно, что на место ДТП выезжала бригада «скорой помощи».
Транспортное средство получило серьезные механические повреждения.
Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением причин и обстоятельств происшедшего.
Источник: https://vk.com/saransk_photo