В саранской "многоэтажке" вспыхнул лифт

В Саранске загорелся лифт многоэтажного жилого дома. Информация от ГИОД ГУ МЧС России по РМ.
Инцидент произошел 20 января по адресу – улица Фурманова. В одном из подъездов многоэтажного жилого дома №46 по неустановленным в настоящее время причинам воспламенился лифт.
В ликвидации возгорания были задействованы сотрудники пожарно-спасательной службы. Спасатели эвакуировали четырех жильцов дома.
В кратчайшие сроки пламя было потушено.
Какой-либо информации о пострадавших в результате данного инцидента не поступало.
На данный момент специалисты занимаются установлением причин воспламенения лифта.
Источник: http://13.mchs.gov.ru