В саранской "многоэтажке" вспыхнул лифт

В Саранске загорелся лифт многоэтажного жилого дома. Информация от ГИОД ГУ МЧС России по РМ.

Инцидент произошел 20 января по адресу – улица Фурманова. В одном из подъездов многоэтажного жилого дома №46 по неустановленным в настоящее время причинам воспламенился лифт.

В ликвидации возгорания были задействованы сотрудники пожарно-спасательной службы. Спасатели эвакуировали четырех жильцов дома.

В кратчайшие сроки пламя было потушено.

Какой-либо информации о пострадавших в результате данного инцидента не поступало.

На данный момент специалисты занимаются установлением причин воспламенения лифта.

Источник: http://13.mchs.gov.ru