В Саранске в ДТП пострадали три человека

В Саранске в результате ДТП пострадали три человека. Информация от ГИОД ГУ МЧС России по РМ.
Происшествие произошло в ночь на 21 января недалеко от дома №4, который расположен по адресу – Лямбирское шоссе. По неустановленным причинам и при невыясненных на данный момент обстоятельствах столкнулись два автомобиля.
Были травмированы три человека. О характере телесных повреждений, полученных пострадавшими, пока что не сообщается.
В ликвидации последствий ДТП были задействованы сотрудники МЧС.
В настоящее время представители правоохранительных органов занимаются выяснением причин и обстоятельств происшествия.
Источник: http://13.mchs.gov.ru