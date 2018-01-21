В Саранске в ДТП пострадали три человека

В Саранске в результате ДТП пострадали три человека. Информация от ГИОД ГУ МЧС России по РМ.

Происшествие произошло в ночь на 21 января недалеко от дома №4, который расположен по адресу – Лямбирское шоссе. По неустановленным причинам и при невыясненных на данный момент обстоятельствах столкнулись два автомобиля.

Были травмированы три человека. О характере телесных повреждений, полученных пострадавшими, пока что не сообщается.

В ликвидации последствий ДТП были задействованы сотрудники МЧС.

В настоящее время представители правоохранительных органов занимаются выяснением причин и обстоятельств происшествия.

Источник: http://13.mchs.gov.ru