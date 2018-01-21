В Саранске иномарка наехала на дорожное препятствие

В Саранске иномарка совершила наезд на дорожное препятствие. Информация от ГИОД ГУ МЧС России по РМ.

Происшествие произошло 20 января, в 21:01 недалеко от дома №5А, который расположен по адресу – улица Севастопольская. Гражданин, который находился за рулем автомобиля иностранного производства, по неустановленным причинам совершил наезд на дорожное препятствие.

Был травмирован один человек. О характере телесных повреждений, полученных участником ДТП, пока что не сообщается.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением причин и обстоятельств инцидента.

Источник: http://13.mchs.gov.ru