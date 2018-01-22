Семиклассник из мордовского села создает кукол при помощи спиц

Житель села Качелай Кочкуровского района Олег Терехин придумал для себя весьма оригинальное увлечение. Ученик 7-го класса создает кукол при помощи вязальных спиц. Что и говорить, достаточно необычное увлечение для современного подростка.

Олег начал вязать кукол еще в 5-м классе. В середине января его персональная выставка прошла в клубе родного села мальчика. Посмотреть на работы школьника приходили и жители соседних сел. В рамках экспозиции были представлены подушка с ушками "По", "Рыба-кит", "Подсолнух", "Свеча", "Пасхальное яйцо" и многие другие работы.

Стоит отметить, что Олег является не только мастером, но и художником своих творений.

Источник: "Известия Мордовии".