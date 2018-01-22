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Семиклассник из мордовского села создает кукол при помощи спиц

Семиклассник из мордовского села создает кукол при помощи спиц

Житель села Качелай Кочкуровского района Олег Терехин придумал для себя весьма оригинальное увлечение. Ученик 7-го класса создает кукол при помощи вязальных спиц. Что и говорить, достаточно необычное увлечение для современного подростка.

Олег начал вязать кукол еще в 5-м классе. В середине января его персональная выставка прошла в клубе родного села мальчика. Посмотреть на работы школьника приходили и жители соседних сел. В рамках экспозиции были представлены подушка с ушками "По", "Рыба-кит", "Подсолнух", "Свеча", "Пасхальное яйцо" и многие другие работы.

Стоит отметить, что Олег является не только мастером, но и художником своих творений.

Источник: "Известия Мордовии".