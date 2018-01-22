"Мордовия" справилась с "Юниором" в Саранске

ХК "Мордовия" одержал победу над "Юниором" в первом матче очередного тура Первенства ВХЛ. Встреча в Саранске завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Первый период прошел без заброшенных шайб. Во втором команды на двоих забросили три шайбы в течение двух минут. У "Мордовии" отличились Юнышев и Саразов, у гостей – Сероух. В третьем периоде Медведев и тот же Юнышев окончательно убили интригу. Точку в матче поставил Сероух, оформивший дубль.

"Мордовия" – "Юниор" - 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Шайбы:

1:0 – Юнышев (Ахметзянов) (28:20)

2:0 – Саразов (Абозин, Кружилин) (29:35)

2:1 – Сероух (Меньщиков) (30:32)

3:1 – Медведев (Швейкин, Гордин) (44:23)

4:1 – Юнышев (Бадрутдинов, Горячев) (49:14) (больш.)

4:2 – Сероух (Шевнин, Меньщиков) (57:17).