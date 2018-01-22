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Дубль Юнышева помог "Мордовии" разгромить "Юниор" во втором матче

Дубль Юнышева помог "Мордовии" разгромить "Юниор" во втором матче

Хоккеисты саранской "Мордовии" уверенно обыграли курганский "Юниор" во втором матче очередного тура Первенства ВХЛ. Если первая встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Юрия Воробьева, то во второй игре они победили более уверенно – 5:1.

Первый период "Мордовия" выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Юнышева. Во втором периоде хозяева забросили две шайбы, а гости – одну. В третьем периоде все точки над "i" расставили Абозин и тот же Юнышев, который оформил дубль в обоих матчах с "Юниором".

"Мордовия" – "Юниор" - 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Шайбы:

1:0 – Юнышев (Ахметзянов, Бадрутдинов) (15:44) (больш.)

2:0 – Швейкин (Петраков, Медведев) (29:25) (больш.)

2:1 – Самсонов (Юшков) (32:46)

3:1 – Дубинин (Саразов, Абозин) (33:38)

4:1 – Абозин (Дубинин, Кружилин) (46:30) (двойн.больш.)

5:1 – Юнышев (Бадрутдинов, Ахметзянов) (51:05).