Дубль Юнышева помог "Мордовии" разгромить "Юниор" во втором матче

Хоккеисты саранской "Мордовии" уверенно обыграли курганский "Юниор" во втором матче очередного тура Первенства ВХЛ. Если первая встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Юрия Воробьева, то во второй игре они победили более уверенно – 5:1.

Первый период "Мордовия" выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Юнышева. Во втором периоде хозяева забросили две шайбы, а гости – одну. В третьем периоде все точки над "i" расставили Абозин и тот же Юнышев, который оформил дубль в обоих матчах с "Юниором".

"Мордовия" – "Юниор" - 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Шайбы:

1:0 – Юнышев (Ахметзянов, Бадрутдинов) (15:44) (больш.)

2:0 – Швейкин (Петраков, Медведев) (29:25) (больш.)

2:1 – Самсонов (Юшков) (32:46)

3:1 – Дубинин (Саразов, Абозин) (33:38)

4:1 – Абозин (Дубинин, Кружилин) (46:30) (двойн.больш.)

5:1 – Юнышев (Бадрутдинов, Ахметзянов) (51:05).