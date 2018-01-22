Наставник "Юниора" Хромых: Не смогли найти противоядие от большинства "Мордовии"

Главный тренер "Юниора" Владислав Хромых прокомментировал два поражения от "Мордовии" в рамках Первенства ВХЛ. Встречи состоялись в Саранске и завершились в пользу хозяев – 4:2 и 5:1.

"Сыграли два матча и оба проиграли. Если брать первый матч, то после проведенного анализа сделали вывод, что мы проиграли вчистую. Все четыре шайбы нам были заброшены непосредственно из-под ворот, с добивания - три из четырех. Очень слабо выглядели в игре под своими воротами, теряли позицию, теряли игроков. Во втором матче у нас было достаточно много удалений. В меньшинстве не смогли найти противоядие от большинства "Мордовии". Пассивно действовали, поэтому не получалось зацепиться. Команду соперника поздравляю с двумя победами, а нам есть, что разбирать", - приводит слова Хромых пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru