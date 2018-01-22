Около 5,5 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Саранске

Жители Саранска были традиционно активны на Крещение, исправно купаясь в оборудованных купелях. Напомним, в столице РМ и в пригороде было оборудовано 11 мест для купания. В каждом из них было многолюдно. В общей сложности искупаться решили около 5,5 тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе администрации Саранска, большой вклад в подготовку к омовению внесли сотрудники коммунальных организаций города. Они подготовили горячий чай, сушки и конфеты в местах, где были организованы купели. К прорубям вели деревянные настилы, спуститься в воду можно было по специальным ступенькам.

Мэр Саранска Петр Тултаев остался доволен проведенной работой и отметил, что участие в крещенских купаниях приняло немало молодых людей.

Источник: adm-saransk.ru