В Большеигнатовском районе Мордовии "высадился" профориентационный десант

В районах Мордовии продолжают "высаживать" профориентационные десанты. Будущим студентам рассказывают о сельскохозяйственных профессиях, условиях приема и обучения в аграрных вузах и средних учебных заведениях.

19 января мобильная группа осуществила поездку в Большеигнатовский район. В районном центре десант встретился с учениками выпускных классов школ района. Специалист Минсельхозпрода РМ С.К Янгляева рассказала о проводимой в Мордовии государственной политике по развитию сельских территорий и поддержке АПК, мерах по подготовке и закреплению в сельхозпроизводстве молодых специалистов. Также учащиеся узнали об условиях поступления в Аграрный институт МГУ имени Огарева.

Источник: "Известия Мордовии".