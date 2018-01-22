В Зубово-Полянском районе соседи спасли двух пьяниц из горящей квартиры

Двое жителей Зубово-Полянского района проявили себя настоящими героями во время пожара. Смельчаки выломали дверь в горевшую квартиру и вынесли оттуда задыхающихся людей.

Подробности инцидента сообщили в республиканском МЧС. По имеющимся данным, пожар произошел утром 21 января в 16-квартирном доме поселка Школа тракторных бригадиров. Во время пожара в квартире остался ее 25-летний хозяин и 32-летний гость. Известно, что мужчины вместе распивали алкоголь. Вероятно, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

К счастью, двое жильцов дома по запаху поняли, что за закрытой дверью могут погибнуть их соседи. Они выломали дверь с помощью лома, из квартиры сразу повалил густой дым.

"Два человека лежали возле двери. Мы сначала вынесли на улицу одного из них. Отдышались, потому что сами вдохнули дыма. Потом вернулись и вынесли второго", - рассказал один из спасителей.

Пострадавшие получили отравления, ожогов у них нет. Оба спасенных госпитализированы в районную больницу.

Источник: 13.mchs.gov.ru