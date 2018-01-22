Бродячие собаки терроризируют жителей Теньгушева

Жители районного центра Теньгушево жалуются на бродячих собак. По информации местных СМИ, в селе Вечкидеево собаки не дают спокойно жить целой улице. Животные гуляют без намордников и поводков, бросаются на людей.

Так, в конце минувшего года они сперва напали на женщину, а затем – на 7-летнего мальчика. К счастью, оба пострадавших остались живы. Жители рассказывают, что в рыночные дни собаки вытаскивают из их сумок продукты.

Как свидетельствует медицинская статистика районной больницы, за прошлый год в районе от укусов собак пострадал 41 человек, из них 25 – это жители райцентра. Однако глава сельского поселения Владимир Ялышев заявил, что в Теньгушеве бездомных собак нет.

"Все бегающие по улицам братья наши меньшие – хозяйские", - отметил он.

Источник: "Известия Мордовии".