В 2018-м в Саранске отремонтируют три железнодорожных переезда

В 2018 году в Саранске отремонтируют три железнодорожных переезда. Информация от пресс-службы КбшЖД Пензенского региона.

В нынешнем году руководство регионального отделения РЖД планирует осуществить ремонтно-восстановительные работы на трех железнодорожных переездах. В частности, на переездах, которые расположены на 12-м и 17-м километрах, будут произведены укладка резино-кордового настила и асфальтировка. На переезде, находящемся в районе 27-го километра, ремонтные бригады также проведут асфальтировку и обновят устройства заграждения.

Кроме того, на всех местах пересечения железнодорожных путей и автомобильных дорог будут модернизированы полосы отвода.

Также в нынешнем году будет закрыт железнодорожный переезд на 19-м километре. Причиной тому является введение в эксплуатацию путепровода, проходящего через станцию Ялга.

Помимо этого в настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы на железнодорожном переезде 27-го километра возле Элеватора. Целью данных работ является улучшение ситуации в сфере безопасности и увеличение показателей по пропускной способности. Переустройство переезда проводят работники Рузаевской дистанции пути.

Источник: kbsh.rzd.ru