Жители Саранска считают, что парк 70-летия Победы нуждается в благоустройстве

Жители столицы Мордовии считают, что парк 70-летия Победы необходимо как можно быстрее реконструировать. Информация от пресс-службы АГО Саранск.

Вышеуказанные данные были получены в ходе проведения специального голосования среди горожан относительно того, какие территориальные единицы республиканской столицы необходимо обустроить. Данный опрос стартовал 15 января. Проголосовать можно на официальной интернет-странице городской администрации, а также в здании вышеуказанного органа исполнительной власти и в зданиях районных администраций.

На выбор горожан были предоставлены 24 общественные территории. Стоит отметить, что жители Саранска считают, что ремонтно-восстановительные работы необходимо провести на всех фигурирующих в голосовании объектах. В настоящий момент лидером опроса является парк 70-летия Победы, который расположен по адресу – улица Ярославская. За данный объект было отдано 728 голосов. На второй строчке расположился парк Ленинского района. За необходимость реконструкции данного объекта проголосовали 264 горожанина. Третьим в очереди на благоустройство стал бульвар братьев Веденяпиных. В необходимости улучшения обустройства данной территории уверены 234 жителя Саранска.

Состоянием на сегодняшний день в голосовании приняли участие 1634 человека. Завершится опрос 9 февраля.

Источник: http://adm-saransk.ru