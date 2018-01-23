Житель Саранска бесследно исчез 19 января

В Саранске разыскивают без вести пропавшего местного жителя. Как сообщили в региональном МВД, Владислав Чебуков ушел из дома утром 19 января и до настоящего времени назад не вернулся.

Его приметы: среднего телосложения, рост 176 см, волосы короткие темные, носит бороду. Был одет в пуховик темно-зеленого цвета, синие джинсы, на ногах черные ботинки, на голове кожаная черная кепка. При себе имел паспорт.

В ведомстве просят всех, кому что-либо известно о местонахождении исчезнувшего, сообщить по телефонам: 29-77-44, 29-77-02 или 02.

Источник: 13.мвд.рф