Житель Саранска получил серьезные травмы при падении с 6-го этажа

В минувшее воскресенье, 21 января, в Саранске произошел инцидент, который лишь по счастливой случайности не стал смертельным. Примерно в 23:30 ночи на улице Коваленко из окна 6-го этажа жилого дома выпал человек.

Очевидцы прибежали к месту ЧП и увидели, что на снегу лежит живой мужчина. Пострадавшему вызвали "скорую", на которой его доставили в больницу. По предварительным данным, мужчина получил серьезные травмы головы, живота, также у него зафиксированы множественные переломы. Врачи сражаются за его жизнь.

По словам соседей, мужчина проживал в той квартире, из которой упал. Пострадавшему 32 года, он нигде не работает.

Причины произошедшего устанавливаются.

Источник: "Известия Мордовии".