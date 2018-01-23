В Ульяновской области нашли хирурга с фальшивым дипломом, якобы выданным в Саранске

В Ульяновской области была проведена прокурорская проверка деятельности одной из детских поликлиник, в результате которой было выявлено вопиющее нарушение. Как сообщает "Рен ТВ", у одного из хирургов нашли "липовый" диплом. Документ якобы был выдан медицинским институтом в Саранске в 1998 году.

Сотрудники прокуратуры связались с мордовским университетом и выяснили, что документ с таким номером вуз не выдавал. Отметим, что ранее хирург с фальшивым дипломом работал на должности врача-ординатора хирургического отделения клинической больницы скорой помощи в Ульяновске.