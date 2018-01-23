В Мордовии ищут очевидцев ДТП с участием "Дэу" и КамАЗа, которое произошло в октябре

ГИБДД Мордовии разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло 21 октября 2017 года. Тогда на автодороге "Саранск – Пензятка" Лямбирского района около 10:50 водитель "Дэу-Нексия" не уступил дорогу и врезался в фуру КамАЗ.

Как сообщает пресс-служба республиканского ведомства, в результате аварии водитель "Дэу" получил телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Сотрудники СО ММО МВД РФ "Лямбирский" просят отозваться всех, кто знает что-либо о том дорожно-транспортном происшествии, и сообщить по телефонам: 8(83441)2-13-75 или 02.

Источник: ГИБДД Мордовии