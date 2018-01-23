В результате тройного ДТП в Мордовии пострадали 2 водителя

Накануне, 22 января, в Краснослободском районе Мордовии произошло тройное ДТП с участием легковых автомобилей. Как сообщает пресс-служба ШИБДД по РМ, виновником аварии стал водитель иномарки "Тойота Королла". Он сперва допустил столкновение с "Шевроле Кобальт", после чего "Тойота" отлетела еще и на "Волгу Сайбер".

В результате ДТП пострадали два человека – водители "Тойоты" и "Шевроле". Оба они с различными травмами были доставлены в больницу. У них взята кровь на анализ. Водитель "Волги-Сайбер" трезв.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках которого назначено административное расследование, проводится проверка.

Источник: ГИБДД Мордовии