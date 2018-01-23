В школах Саранска станет больше психологов после нападения в Улан-Удэ

Громкая трагедия, произошедшая в одной из школ Улан-Удэ (Бурятия), приведет к тому, что в саранских школах станет работать больше психологов. Об этом сообщил мэр столицы РМ Петр Тултаев. Также проводятся мероприятия, направленные на профилактику психологического состояния детей.

На данный момент в 44 школах Саранска работают 44 психолога, которые помогают ребятам разрешить сложные жизненные ситуации. А вот в сельских школах го Саранск пока психологов нет. Однако в скором будущем они там появятся.

Для обеспечения безопасности школьников в ближайшее время во всех школах будут закуплены специальные рамки. Даже родителям будет проблематично попасть в здание.

Напомним, утром 19 января в школе, расположенной в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ, ученик 9-го класса напал с топором на семиклассников и учительницу. Предварительно он бросил в класс "коктейль Молотова". При нападении пострадали 7 человек, наиболее тяжелые травмы получила учительница и один из ребят.

Источник: "Известия Мордовии".