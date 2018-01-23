Подведены итоги первого этапа чемпионата и первенства Мордовии по лыжным гонкам

В Саранске завершился первый этап чемпионата и первенства Мордовии по лыжным гонкам. Основное количество участников составили мордовские лыжники. Их конкурентами выступили спортсмены из других регионов РФ.

Победители определялись в индивидуальной гонке свободным стилем на дистанциях 3, 5 и 10 км в зависимости от возрастной группы. В итоге первые места среди юношей и девушек 2002 г.р. и младше одержали Егор Митрошин и Аня Панюшкина. У юношей и девушек 2000-2001 г.р. первенствовали Никита Горшенев и Алена Кривова. Среди юниоров 1998-1999 г.р. не было равных Кириллу Ануфриеву и Наталье Денисовой.

У мужчин и женщин 1997 г.р. и старше победили Евгений Гурьянов и Наталья Осипова. Среди ветеранов отличились: Александр Сухоткин, Владимир Казаков, Александр Торбин и Любовь Шунихина.

Следующий этап чемпионата и первенства Мордовии состоится 4 февраля в Рузаевке.

Источник: mordovia-sport.ru