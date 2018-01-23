Верховный суд Мордовии не сжалился над любителем порно

В Мордовии оставлен без изменения приговор 52-летнему Дамиру Абдрашикову, которого осудили за распространение порнографии. Как следует из материалов дела, мужчина разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видеофайлы порнографического характера. Доступ к ним он не ограничил, так что просмотреть "клубничку" могли несовершеннолетние. В общей сложности видеоролики просмотрели около 60 тысяч пользователей.

Пролетарский районный суд приговорил любителя порно к 2 годам условно. Приговор был обжалован стороной защиты в Верховном суде, однако и там его признали обоснованным. Теперь приговор вступил в законную силу.

Источник: proletarsky.mor.sudrf.ru