Жительница Саранска вместо получения кредита онлайн лишилась 17 тысяч рублей

Жительница Саранска обратилась в городскую полицию с заявлением о мошенничестве. По словам 36-летней дамы, она хотела оформить кредит онлайн, для чего оставила заявки на нескольких сайтах.

Через некоторое время женщине перезвонил мошенник, представившийся менеджером банка, сообщает пресс-служба МВД по РМ. Звонивший рассказал, что заявка клиентки одобрена, однако для получений займа ей сперва нужно оплатить страховку в размере 17 тысяч рублей.

Не подозревая обмана, дама отправила деньги на указанный счет, однако займ, разумеется, так и не получила. Все попытки связаться с аферистом также оказались безуспешны.

Оперативники выяснили, что абонентский номер зарегистрирован в Москве.

Источник: 13.мвд.рф