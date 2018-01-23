Главе компании "Ватт-Электросбыт", обвиняемой в крупной афере, продлили срок домашнего ареста

Гендиректор и учредитель предприятия "Электросбытовая компания "Ватт-Электросбыт" Ирина Медведева останется под домашним арестом. Бизнеследи обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что Медведева и некие неустановленные лица обогащались за счет средств потребителей электроэнергии. Для этого они отправляли в Минэнерго ложные данные о финансовой деятельности компании. По предварительным подсчетам, сумма хищений превысила 1 миллион рублей.

Следствие также считает, что Медведевой нельзя находиться на свободе, так как она может уничтожить улики и давить на свидетелей. В итоге суд продлил срок содержания мошенницы под домашним арестом до 23 апреля.

Медведевой грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: "Известия Мордовии".