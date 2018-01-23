Бывший футболист "Мордовии" арестован за смертельное ДТП

Бельгийский защитник Тома Фибель, который в свое время защищал цвета "Мордовии", взят под арест в Европе. Футболист обвиняется в организации смертельного ДТП.

Как оказалось, инцидент произошел в Бельгии еще в 2008 году. Тогда Фибель сбил женщину, которая ехала на мопеде. Пострадавшая скончалась. Кроме того, в августе 2012 года Фибеля оштрафовали на 2750 евро за езду на скорости 153 км/ч и без водительских прав, передает "Спорт-Экспресс".

Почему об этих инцидентах стало известно лишь сейчас, не сообщается. Однако арестовали Фибеля лишь в 2018 году.

За "Мордовию" Тома выступал в сезоне 2015/2016. Он провел 17 матчей и забил 1 гол.