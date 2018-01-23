В Саранске подростки-вандалы подожгли ящик с деньгами для больного ребенка

В минувшую субботу в Саранске произошел акт вандализма, который вызвал возмущение у общественности. В холле кинотеатра "Мадагаскар" около 8 часов вечера был осуществлен поджог ящика-копилки с деньгами. Средства предназначались маленькой девочке, которая пытается вылечиться от серьезной болезни.

Видео с места происшествия разместила сотрудница кинотеатра в группе "Привет, сейчас, Саранск" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, как некие школьники трясут ящик, пытаясь достать оттуда деньги. Когда им это не удалось, хулиганы просто подожгли емкость с содержимым. После этого подростки сбежали с места происшествия.

Под видео возмущенные граждане уже оставили несколько сотен комментариев и призывов найти и наказать юношей.

"Есть предел человеческой порядочности, но нет предела человеческой мерзости", "Выродки малолетние! А родители куда смотрят, что за воспитание такое непонятное? Не дети, а бесы какие-то растут, руки бы им поотрывать за такие дела", - это лишь самые приличные комментарии, которые пишут пользователи.