Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с членом Совета федерации Федерального собрания РФ Сергеем Кисляком

Накануне, 22 января, глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с сенатором от Мордовии Сергеем Кисляком. Как сообщает пресс-служба главы РМ, стороны обсудили работу Кисляка в Совфеде.

Сенатор подчеркнул, что одной из главных задач для себя считает отстаивание интересов Мордовии на федеральном уровне.

Кроме того, обсуждались вопросы социально-экономического развития республики, реализации социально значимых проектов для региона. В частности, Волков и Кисляк говорили о подготовке региона-13 к чемпионату мира по футболу.

Глава республики обозначил приоритетные направления развития Мордовии на ближайшие годы, подчеркнул особую значимость работы по наказам избирателей.

Источник: e-mordovia.ru