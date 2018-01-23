В Мордовии обнаружено более сотни опасных скотомогильников

В Мордовии найдено 129 сибиреязвенных скотомогильников, которые и близко не соответствуют ветеринарно-санитарным нормам. Об этом сообщает прокуратура республики. Как стало известно, типичными нарушениями являются отсутствие оканавливания и ограждения глухим забором.

Скотомогильники были обнаружены в Краснослободском, Ардатовском и Большеберезниковском районах. По результатам проверки к ответственности были привлечены 16 виновных должностных лиц.

Стоит отметить, что на территории Мордовии в общей сложности находится 254 бесхозных места для долговременного захоронения трупов животных.

Источник: prokrm.ru