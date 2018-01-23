Розничная сеть «Ростелекома» и «АльфаСтрахование» защитят интернет-покупки

«АльфаСтрахование» и «Ростелеком-Розничные системы» запустили уникальный продукт «Защита посылки». Новый сервис позволяет застраховать интернет-покупки, полученные посылкой.

Страховой продукт «Защита посылки» можно приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». Полис стоимостью 350 рублей действует по всей стране и защищает движимое имущество на страховую сумму 15 тыс. рублей и расходы по обратной отправке на сумму 3 тыс. рублей. Полис действует в течение года на любые интернет-покупки.

«Защита посылки» обезопасит клиентов от финансовых затрат при повреждении или утрате товаров вследствие пожара, повреждения водой, противоправных действий третьих лиц и других случайных событий. Также продукт поможет возместить непредвиденные расходы, связанные с необходимостью обратной отправки товара по почте, если он не соответствует, заявленным при покупке характеристикам.

«Теперь можно лишний раз не переживать о сохранности вещей, делая заказы в интернете: благодаря продукту “Защита посылки” клиент сможет получить возмещение, если его посылка была повреждена, украдена или не соответствовала заявленным при покупке характеристикам», — говорит Юлия Шувалова, руководитель проектов Департамента по работе с финансовыми институтами «АльфаСтрахование».

«В центрах продаж и обслуживания “Ростелекома” представлен комплекс услуг для онлайн-шоппинга. Теперь наши клиенты могут не только получить посылки из таких интернет-гипермаркетов как Ozon и AliExpress, но и застраховать их. Этот уникальный сервис по страхованию интернет-покупок доступен только в наших салонах связи», — рассказал Арвидас Алутис, генеральный директор ООО «Ростелеком-Розничные системы».

При наступлении страхового случая необходимо позвонить по горячей линии «АльфаСтрахование» 8-800-333-75-75, а также заявить о произошедшем в компетентные органы – органы внутренних дел, аварийную службу или другие организации в зависимости от характера события.