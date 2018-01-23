В Саранске и Рузаевке к ЧМ-2018 появятся "умные вокзалы"

Организаторы ЧМ-2018 по футболу стремятся сделать все возможное, чтобы сделать пребывание болельщиков в принимающих городах максимально комфортным. Так, стало известно о внедрении системы "умный вокзал".

Автоматизированный диспетчерский центр позволит круглосуточно контролировать работу основных систем жизнеобеспечения ж/д вокзалов в городах-оррганизаторах: вентиляция, кондиционирование, освещение, отопление и увлажненность воздуха. В настоящий момент данной системой оснащено порядка 35 вокзальных комплексов. В будущем система будет внедрена на всех вокзалах РЖД, которые прошли реконструкцию. Появится "умный вокзал" и в Рузаевке, и в Саранске.

Напомним, столица Мордовии примет 4 матча группового этапа чемпионата мира 2018 года.

Источник: "Известия Мордовии".