В Мордовии цыган украл трех лошадей в два приема

Полиция Мордовии расследует дела о нескольких кражах лошадей, которые произошли в селе Стрелецкая Слобода. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, все преступления были совершены в 2016 году.

Так, в июле к правоохранителям обратился глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств Рузаевского района. Он сообщил, что из летнего загона его фермы пропала лошадь красно-коричневой масти и возрастом 6 лет. Через месяц мужчина вновь пришел в полицию и заявил о краже из конюшни этой же фермы двух лошадей, коричневой и черной масти, в возрасте 8 и 12 лет. Общая сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей.

Лишь в декабре минувшего года стражи порядка вышли на вора и задержали его. Преступником оказался 36-летний цыган, проживающий в Старошайговоском районе. Он признался, что тайно увел лошадей с фермы для последующей перепродажи.

Источник: 13.мвд.рф