В УФСИН Мордовии готовятся к выборам президента России

В УФСИН Мордовии полным ходом идет подготовка к проведению выборов президента России, намеченных на 18 марта 2018 года. В этот день все подозреваемые, обвиняемые и осужденные к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, получают необходимую информацию о своих избирательных правах и порядке проведения голосования, сообщает пресс-служба ведомства.

Информационные материалы размещены в режимных корпусах следственных изоляторов и камерах. Кроме того, информация передается при помощи радио.

Избирательные участки в СИЗО будут оборудованы урнами и кабинами для тайного голосования, на них создадут все необходимые условия.

Источник: 13.fsin.su