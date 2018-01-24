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Юные каратисты из Мордовии выиграли 14 медалей на первенстве Чувашии

Юные каратисты из Мордовии выиграли 14 медалей на первенстве Чувашии

Юные каратисты из Мордовии достойно представили регион на первенстве Чувашии по киокусинкай. Соревнования прошли в Чебоксарах.

Участниками турнира стали 160 талантливых каратистов. Кроме хозяев соревнований, в первенстве участвовали спортсмены из Татарстана, Удмуртии, Мордовии и Саратовской области. В итоге, почти все каратисты из региона-13 завоевали места на пьедестале почета.

Чемпионами стали: Егор Окунев, Сергей Забатурин, Самир Мухаев, Александр Лыткин, Александр Девяткин и Добрыня Тычков. Серебряные медали выиграли: Владислав Адаев, Сергей Таныгин, Илья Кижапкин. Третьи места заняли: Владимир Шмельков, Артем Бикеев, Кириллл Казейкин, Милана Бардина и Александр Ступников.


Источник: mordovia-sport.ru