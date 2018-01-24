Юные каратисты из Мордовии выиграли 14 медалей на первенстве Чувашии

Юные каратисты из Мордовии достойно представили регион на первенстве Чувашии по киокусинкай. Соревнования прошли в Чебоксарах.

Участниками турнира стали 160 талантливых каратистов. Кроме хозяев соревнований, в первенстве участвовали спортсмены из Татарстана, Удмуртии, Мордовии и Саратовской области. В итоге, почти все каратисты из региона-13 завоевали места на пьедестале почета.

Чемпионами стали: Егор Окунев, Сергей Забатурин, Самир Мухаев, Александр Лыткин, Александр Девяткин и Добрыня Тычков. Серебряные медали выиграли: Владислав Адаев, Сергей Таныгин, Илья Кижапкин. Третьи места заняли: Владимир Шмельков, Артем Бикеев, Кириллл Казейкин, Милана Бардина и Александр Ступников.

Источник: mordovia-sport.ru