Ростуризм: в Саранске нет отелей, которые завышают цены к ЧМ-2018

На сайте Ростуризма появился список отелей, которые существенно завышают цены на проживание на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. На данный момент в "черном списке" находится 41 гостиница. Среди них — средства размещения Волгоградской, Самарской, Калининградской областей, Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодарского края.

Приятно отметить, что в данном списке нет Саранска. Напомним, что столица Мордовии примет 4 матча группового этапа мундиаля. В частности, в Саранск приедет сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду. Несмотря на это, цены в саранских отелях остаются в разумных пределах.

"Рекордсменом" по завышению стоимости номеров в период мундиаля стал калининградский отель "Агора" (без звезд), отметили в Ростуризме. В этой гостинице цены подняли на 5000%.