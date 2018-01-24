В ходе трехдневного рейда в Мордовии выявили 13 нетрезвых водителей

В Мордовии подведены итоги операции "Нетрезвый водитель", которая продолжалась 3 дня. За этот срок в регионе-13 было выявлено 13 нарушителей, сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД. Отмечается, что восемь водителей были задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а еще пять - за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Участие в мероприятии принимали и представители активной общественности Саранска. Сотрудники ГИБДД благодарят всех, кто оказал помощь и надеются на дальнейшее сотрудничество.

Очередное мероприятие по поимке нетрезвых водителей пройдет 26 и 27 января.

Источник: gibdd.ru/r/13