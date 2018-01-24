В Саранске "Форд" сбил школьника на пешеходном переходе

Накануне вечером, 23 января, в Саранске под колеса автомобиля попал несовершеннолетний. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Мордовии, инцидент произошел в 18:25 на улице Строительная.

Согласно имеющимся данным, водитель иномарки "Форд Фокус" совершил наезд на ребенка 2006 г.р., который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии школьник получил различные травмы и был госпитализирован.

Водитель трезв. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках которого назначено административное расследование, проводится проверка.

Источник: gibdd.ru/r/13