В Чамзинке по вине водителя "пятнадцатой" произошло ДТП с участием четырех машин

В Чамзинке накануне вечером произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, около 9 часов вечера на улице Республиканская вазовская "пятнадцатая" столкнулась с "Мицубиси Лансер". Иномарка двигалась впереди ВАЗа и пыталась повернуть налево. После этого "пятнадцатая" наехала на припаркованные ВАЗ-21074 и "Опель Астра".

В результате ДТП пострадала женщина - пассажирка ВАЗ-21074. Ее доставили в больницу, где врачи оказали потерпевшей необходимую помощь и опустили домой, назначено амбулаторное лечение.

Водители трезвые. По данному факту проводится проверка.

Источник: gibdd.ru/r/13