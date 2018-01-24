В Саранск после долгого перерыва возвращается "Лебединое озеро"

Жители Саранска после длительного перерыва получат возможность насладиться балетом П.И. Чайковского "Лебединое озеро". Один из самых известных спектаклей современности пройдет сегодня, 24 января, в музыкальном театре им. И.М. Яушева. Как сообщает министерство культуры РМ, сразу после этого выступления саранская балетная труппа отправится в гастрольный тур по Китаю, который завершится только в феврале.

Постановщиком спектакля является хореограф, солистка Самарского академического театра оперы и балета Полина Филиппова. Главную партию Одиллии-Одетты исполнит солистка саранского театра Наталья Царева.