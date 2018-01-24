Художников Мордовии приглашают поучаствовать в конкурсе ко Дню выборов

В Мордовии объявлен конкурс на лучший плакат, посвященный предстоящим президентским выборам. Организаторами мероприятия выступили Общероссийский народный фронт совместно с Музеем современной истории России.

Участие в конкурсе могут принять все граждане РФ, возрастных и каких-то еще ограничений нет. Участники могут быть как профессионалами, так и любителями. Основное требование - эскизы конкурсных плакатов должны информировать о выборах, намеченных на 18 марта 2018 года, а также отражать идею о необходимости проявления активной гражданской позиции избирателей и не иметь элементов агитации за кого-либо.

Из всех предложенных работ эксперты выберут 50 лучших, которые будут размещены на портале конкурса "День выборов". Затем до 1 марта жюри из полусотни творений выберут победителей в трех номинациях.

Источник: "Известия Мордовии".